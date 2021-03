Korzystanie z dobrodziejstw pakietu Internetu nie musi odbywać się wyłącznie w telefonie

Umiejętność tworzenia tzw. prywatnego hotspota, to cecha, która przydatna jest w wielu sytuacjach. Dysponowanie obszernym pakietem Internetu w telefonie może być wykorzystane na innych urządzeniach elektronicznych posiadających moduł Wi-Fi. W przypadku urządzeń od Apple również możemy dokonać takiego transferu. Oto niezbędne kroki, dzięki którym dowiemy się jak udostępnić Internet z iPhone na laptopa? Dzięki nim z łatwością będziesz mógł korzystać z Internetu na wielu urządzeniach.

Jak udostępnić Internet z iPhone na laptopa - krok po kroku

Pierwszy krok, który należy wykonać to włączenie transmisji danych komórkowych w naszym smartfonie. Znajdziemy tę opcję tuż po wejściu w ustawienia urządzenia. To jak udostępnić Internet z iPhone na laptopa zależy też od włączenia Wi-Fi oraz Bluetooth. Po wykonaniu tych funkcji wybieramy opcję, która dotyczy wyboru odpowiedniej sieci poprzez przenośny punkt Wi-Fi. Wybieramy moduł, z którego będziemy udostępniać dane. Wpisujemy nazwę hotspotu oraz niezbędne hasło, a następnie logujemy się za pomocą laptopa do stworzonej sieci. Teraz, gdy już wiesz jak udostępnić Internet z iPhone na laptopa, możesz bez problemu korzystać z pakietu zawartego w smartfonie od Apple.