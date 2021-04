Ipod touch wymiana baterii - co trzeba widzieć?

Apple to bardzo ceniona firma w świecie nowoczesnych technologii. Dostawca wysoko zaawansowanego sprzętu firmowego i do użytku domowego. Nie jest to niezawodny sprzęt, a najczęstszym problemem w produktach ich marki jest bateria. Ipod touch wymiana baterii to dość częste zjawisko, które w tym artykule zostanie nieco przbliżone.