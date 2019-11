iPhone 6 - wciąż bijący rekordy popularności

Kultowa już "szóstka", czyli popularny iPhone 6 to model, który zadebiutował w sklepach w 2015 roku. Mimo, że minęły już cztery lata, aparat zyskał miano flagowca i jego sprzedaż nie słabnie.

Fachowa pomoc specjalistyczna

Model o przekątnej 4.7 cala, z koprocesorem M8, zasilany dwoma rdzeniami, posiada 32 GB pamięci wewnętrznej, z 1-gigową pojemnością pamięci RAM. Aparat fotograficzny (który, niewątpliwie stanowi serce każdego produktu firmy Apple) posiada aż 8 megapikseli. Dzięki niemu możesz stworzyć ostre, doskonale doświetlone zdjęcia. Niestety, podobnie jak inne produkty, również w tym przypadku konieczny bywa serwis iPhone 6. Bardzo często klienci narzekają na akumulator baterii, który bardzo szybko wyczerpuje się, problemy z przyciskiem Home lub uszkodzenia aparatu - wewnętrznego i zewnętrznego. Nierzadkie są również uszkodzenia mechaniczne - stłuczenia, otarcia, odkształcenia.

Serwis iPhone 6 - wybierz go już dziś!

GSM Ursus, serwis iPhone 6 to miejsce,w którym błyskawicznie naprawisz swój sprzęt. Pomożemy Ci usunąć problemy techniczne i wewnętrzne systemu tak, byś mógł korzystać w pełni z jego potencjału. Sprawdź już dziś cennik na stronie internetowej i zapoznaj się z informacjami na stronie internetowej dzięki którym realizacja zlecenia będzie znacznie bardziej sprawna i dokładnie taka, na jaką liczyłeś. Zapraszamy do naszego serwisu do szerszego zapoznania się z ofertą i sprawdzenia, jaką pomocą mogą otoczyć Cię specjaliści!